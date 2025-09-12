Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе прямой линии с жителями региона ответил на вопросы о реконструкции аэропорта «Семязино». Глава региона заверил, что проект

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе прямой линии с жителями региона ответил на вопросы о реконструкции аэропорта «Семязино». Глава региона заверил, что проект модернизации прошел все необходимые экспертизы и не повлияет негативно на экологическую обстановку и дорожную ситуацию. Александр Авдеев подчеркнул, что аэропорт уже многие годы исправно работает и используется различными ведомствами. Проект реконструкции