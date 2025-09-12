В этом году состоится 15 основных избирательных кампаний и две — по довыборам.

Сегодня, 12 сентября, во Владимирской области начались муниципальные выборы. Голосование, которое продлится до 14 сентября, позволит жителям региона выбрать новых депутатов.В этом году состоится 15 основных избирательных кампаний и две — по довыборам. Всего будет замещено 284 депутатских мандата, в том числе в советах вновь созданных муниципальных округов. Отдать свой голос смогут почти 647 тысяч избирателей.Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Стоит отметить, что в Киржачском муниципальном округе выборы пройдут только в один день — 14 сентября, но там уже организовано досрочное голосование.