Убийство произошло во Владимире после рок-концерта.

Эта история, похожая на детективный роман, началась с трагедии и получила неожиданное продолжение. Убийство известного телеоператора во Владимире обернулось не только приговором для виновного, но и уголовными делами для шести его друзей и родственников, которые пытались обмануть правосудие. В попытке спасти приятеля от сурового наказания они сами оказались на скамье подсудимых. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Рок-концерт, ссора и смертьТрагедия произошла в июле 2024 года. 35-летний житель Владимира отправился на рок-концерт с друзьями, где познакомился с телеоператором Анатолием Костяевым. Вечер был наполнен музыкой и алкоголем. После концерта мужчины продолжили веселье в квартире. Но в какой-то момент дружеская встреча обернулась смертельным конфликтом.Как установило следствие, хозяин квартиры в пылу ссоры сдавил шею гостя предплечьем, полностью перекрыв ему дыхание. Смерть наступила мгновенно, на месте происшествия. Тело погибшего было обнаружено там же.Версия защиты и сговор свидетелейСледствие и суд не сразу смогли разобраться в ситуации. Обвиняемый, который пошел на преступление, не признал свою вину. Он утверждал, что это была необходимая самооборона: якобы гость напал на него первым. В попытке подтвердить свою версию он заручился поддержкой друзей и родственников, которые вызвались быть свидетелями.Шестеро человек, близких к обвиняемому, дали в суде ложные показания. Они утверждали, что видели у него на шее следы борьбы, чтобы оправдать применение насилия.«Допрошенные в судебном заседании о фактах, имевших существенное значение для дела, шесть свидетелей, желая помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления, дали недостоверные показания о наличии повреждений на шее у подсудимого», - заявили в прокуратуре.Однако их показания были легко опровергнуты. Следствие собрало неопровержимые доказательства, которые не оставляли сомнений в виновности обвиняемого. Например, в крови погибшего было обнаружено 5 промилле алкоголя — доза, несовместимая с активными действиями, что полностью опровергало версию о нападении. Кроме того, соседи не слышали никаких криков и шума.Возмездие за ложьВ марте 2025 года суд вынес приговор. Убийца получил 8 лет колонии строгого режима, а также обязан выплатить матери погибшего 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.Но на этом история не закончилась. После вступления приговора в силу в отношении лжесвидетелей были возбуждены уголовные дела по статье 307 УК РФ «Заведомо ложные показания». Четверо из них уже предстанут перед судом, один все еще находится под следствием, а шестой скрылся и объявлен в федеральный розыск.Наказание за лжесвидетельствоДело об убийстве оператора Анатолия Костяева стало показательным примером того, что попытка обмануть правосудие не остается безнаказанной. Согласно статистике, случаи привлечения к ответственности за лжесвидетельство не так редки, как может показаться.За дачу ложных показаний в суде по уголовному делу виновному грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трех месяцев. Если ложные показания привели к обвинению в тяжком или особо тяжком преступлении, срок лишения свободы может достигать пяти лет.Однако доказать факт лжесвидетельства непросто. Для этого необходимо не только установить, что показания были ложными, но и доказать, что свидетель знал об этом и сознательно давал их с целью ввести суд в заблуждение.Чаще всего мотивом лжесвидетельства является желание помочь близкому человеку, как и произошло в этой истории.