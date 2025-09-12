В столице Северной Осетии завершилось кроссовое национальное первенство по спортивному ориентированию. Сильнейших определяли в трёх дисциплинах: «классика», «лонг» и «трёхэтапная

В столице Северной Осетии завершилось кроссовое национальное первенство по спортивному ориентированию. Сильнейших определяли в трёх дисциплинах: «классика», «лонг» и «трёхэтапная эстафета». Сборная Владимирской области завоевала четыре награды: два золота, серебро и бронзу. Две золотые медали получил Марк Тутынин. Он стал лучшим и в классике, и в лонге. Серебряные медали в эстафете забрали Никита Зякин, Егор