Женщина работала курьером, забирая деньги у обманутых пенсионеров.

Владимирские полицейские задержали 70-летнюю жительницу Москвы, которая, став жертвой мошенников, сама оказалась втянутой в их преступную схему. Женщина работала курьером, забирая деньги у обманутых пенсионеров.Сотрудники полиции смогли предотвратить очередное преступление, когда бдительный сотрудник банка сообщил о подозрительном поведении 74-летнего мужчины. Пенсионер хотел снять со счета миллион рублей, находясь под влиянием мошенников. В результате оперативных действий полицейские не только спасли его деньги, но и задержали сообщницу аферистов, которая должна была забрать средства.Задержанная призналась, что сама потеряла более миллиона рублей, после чего ее убедили работать «на спецслужбы», помогая «спасать» чужие накопления. По данным следствия, на ее счету как минимум шесть эпизодов мошенничества в разных регионах России. Общая сумма ущерба, нанесенного пенсионерам, превышает 7 миллионов рублей.