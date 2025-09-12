11 сентября в Селивановском районе прошла масштабная акция по очистке лесного массива от мусора. Мероприятие стало частью всероссийской акции «Сохраним лес» и Всероссийского

11 сентября в Селивановском районе прошла масштабная акция по очистке лесного массива от мусора. Мероприятие стало частью всероссийской акции «Сохраним лес» и Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия». Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства региона. Участники, включая представителей Департамента лесного хозяйства по ЦФО, ГКУ ВО «Селивановское лесничество», арендатора ООО «Красногорбатское», воспитанников школьного лесничества «Вита» Красногорбатской