Сотрудники муромской полиции задержали 21-летнего жителя Нижегородской области по подозрению в мошенничестве. Он похитил 520 тысяч рублей у 86-летней местной жительницы.Все началось со звонка «сотрудника военной прокуратуры», который сообщил пенсионерке, что ей нужно задекларировать свои сбережения в Нижнем Новгороде. Когда женщина сказала, что не может поехать из-за возраста, мошенник заверил ее, что пришлет за деньгами человека. По его указанию она упаковала 520 тысяч рублей в коробку и отдала ее прибывшему таксисту.Позже выяснилось, что водитель отвез деньги в Нижегородскую область, где их забрал 21-летний парень. Он получил за «работу» процент, а остальную сумму перевел куратору, которого нашел через объявление о «подработке» в мессенджере.Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.