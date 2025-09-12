Мужчина без водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения решил съездить за спиртным на машине супруги. Прокуратура области сообщает, что мужчина ранее уже привлекался к

Мужчина без водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения решил съездить за спиртным на машине супруги. Прокуратура области сообщает, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Это было в январе текущего года. И вот теперь ситуация повторилась в августе. Дома он распивал спиртное. Когда алкоголь закончился, решил съездить за ним