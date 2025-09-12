Семейный МФЦ в Камешково стал восьмым в регионе. Он появился на базе учреждения социального обслуживания. Из материала Правительства области: Сюда могут обратиться многодетные семьи, семьи

Семейный МФЦ в Камешково стал восьмым в регионе. Он появился на базе учреждения социального обслуживания. Из материала Правительства области: Сюда могут обратиться многодетные семьи, семьи участников СВО, родители детей-инвалидов, все, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Здесь можно решать все самые насущные вопросы, касающиеся семейных дел: жилье, субсидии, устройство детей в школу или сад и