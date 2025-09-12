В этом году организаторы премии представили конкурс в 11 номинациях.

Каждый человек хочет сохранить планету чистой, чтобы иметь возможность дышать чистым воздух, пить чистую воду, жить среди чистых лесов и полей. Для решений подобных экологических задач Российским экологическим оператором на ежегодной основе проводится конкурс «Зеленая премия». Конкурс призван выявить лучшие проекты и инициативы в области защиты окружающей среды, а также внедрения лучших практик в природоохранной сфере.В этом году организаторы премии представили конкурс в 11 номинациях по двум основным направлениям: профессиональный трек и общественный трек.Профессиональный трек выявляет лучшие экологические практики: проекты крупных промышленных компаний и бизнеса, региональных операторов, высших и средних специальных учебных заведений и школ, социальных предпринимателей, аграрно-промышленного комплекса, а также технологические и цифровые проекты.Общественный трек выявляет экологических лидеров в обществе, тиражирует и масштабирует лучшие общественные проекты в природоохранной отрасли, поддерживает социальных предпринимателей в сфере экологии. Такие проекты не только повышают общий культурный уровень населения, но и вдохновляют на ответственное отношение к природе.Участниками V юбилейной премии могут стать не только физические и юридические лица, а также культурные, корпоративные, общественные и образовательные организации, осуществляющие деятельность, связанную с экологическими проектами в природоохранной сфере.Заявки на участие в премии направляются через официальный сайт конкурса в срок до 1 ноября 2025 г. включительно. С подробностями о проведении и участии в конкурсе можно ознакомится на сайте - https://award.reo.ru/.