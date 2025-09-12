Глава региона сообщил, что все работы в здании театра уже завершены.

Владимирский областной театр драмы, закрытый на длительный ремонт, вновь откроет свои двери для зрителей в октябре этого года. Ожидаемую дату назвал губернатор Александр Авдеев, отвечая на вопросы жителей во время своей прямой линии.Глава региона сообщил, что все работы в здании театра уже завершены. Однако пока что труппа театра находится на гастролях. Губернатор поздравил с завершением ремонта художественного руководителя Бориса Гунина и подтвердил, что открытие состоится сразу после возвращения артистов.Напомним, театр был закрыт на реконструкцию после масштабного пожара.