Здание обрушилось в 2023 году.

Во Владимире снесли обрушившееся здание на улице 2-я Никольская благодаря вмешательству прокуратуры. В 2023 году произошло обрушение фасадной и дворовой части двухэтажного нежилого дома №18, находившегося в аварийном состоянии. Прокуратура отметила, что пребывание людей рядом с этим строением создавало угрозу их жизни и здоровью.Несмотря на требования администрации города о сносе, собственник, ООО «Гарант Инвест», не принимал мер для демонтажа. В итоге прокурор подал иск в Октябрьский районный суд, после чего здание было снесено.Напомним, ранее мы писали, что в