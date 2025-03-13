Его задержали сотрудники УФСБ.

Во Владимирской области нашли мужчину, который создавал вредоносные программы. Его задержали сотрудники УФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.35-летний житель планировал подзаработать на своем нелегальном навыке. Специалист взломал программное обеспечение модема одной из торговых марок. Он нейтролизовал средства защиты на устройстве. В будущем мужчина хотел продавать такие модемы.Фрунзенский районный суд вынес ему приговор еще в конце прошлого года. Однако обвиняемый направил апелляцию. Ее рассмотрели в марте.Приговор остался прежним — один год ограничения свободы.