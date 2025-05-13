Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности в России и мире.

Качество и продолжительность жизни пациентов с такими болезнями напрямуюзависят от регулярного медицинского контроля. Главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кардиолог Олег Бровцев рассказал о важности диспансеризации и диспансерного наблюдения.ЧТО, ЕСЛИ не лечить?По словам специалиста, артериальная гипертония является не только заболеванием, но и ведущим фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.«Длительное повышение артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. может привести к поражению мозга, сердца и почек. Если болезнь не лечить, то вероятность возникновения осложнений, таких как инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, крайне высока», – пояснил Олег Бровцев.Артериальная гипертония зачастую длительное время протекает скрыто, и организм компенсирует возникшие симптомы самостоятельно. Это приводит к тому, что многие пациенты недооценивают опасность данного заболевания. Если у вас отмечается повышенное давление, важно своевременно обратиться к врачу для проведения соответствующего обследования и осмотра. Чем раньше будет установлен диагноз и начато лечение, тем выше шанс контролировать это состояние и предотвратить развитие осложнений.Обследуйтесь правильноНе допустить сосудистой катастрофы поможет регулярное прохождение диспансеризации и динамическое наблюдение у специалиста. Комплексное обследование включает в себя важные скрининговые методы: измерение веса, окружности талии, расчёт индекса массы тела, оценку статуса курения, определение уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений, лабораторные исследования крови и мочи, ЭКГ, приём узких специалистов (при наличии показаний).Важно помнить, что одна из целей проведения диспансеризации – это выявление серьёзных неинфекционных заболеваний на ранних стадиях. Регулярное обследование позволяет выявить наиболее опасные осложнения, влияющие на органы и системы организма при артериальной гипертензии, и провести своевременную коррекцию.