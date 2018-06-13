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<a href="http://33live.ru/novosti/13-06-2018-sbornaya-saudovskoj-aravii-pribyla-v-moskvu.html" target="_blank">Сборная Саудовской Аравии прибыла в Москву</a> - Сборная Саудовской Аравии прилетела из Санкт-Петербурга в Москву для участия в матче-открытия чемпионата мира – 2018 с командой России, который пройдёт на стадионе Лужники 14 июня, сообщает пресс-служба национальной команды в Твиттере. Сборная Саудовской Аравии прилетела в Россию 9 июня. 10 июня национальная команда провела открытую тренировку в Санкт-Петербурге, на которой присутствовало около 3 тыс. болельщиков.Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе турнира национальная команда Саудовской Аравии также встретится со сборными Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).