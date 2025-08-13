На бригаду «скорой» напали в селе Сновицы под Владимиром.

Для медиков вызов в цыганский табор в селе Сновицы под Владимиром обернулся настоящим кошмаром. Приехав на помощь к больной, они столкнулись с агрессивной толпой детей и взрослых. Подробнее в материале vlad.aif.ru.«Перебрала с пивом»10 августа рабочий день фельдшеров начался как обычно, бригада заступила на смену. Отработав несколько часов, медики получили очередной вызов уже ночью. Девушка жаловалась на высокое давление. «Скорая» помчалась на помощь в село Сновицы.Однако, прибыв на место, фельдшеры увидели подвыпившую женщину, которая, по их словам, «перебрала с пивом». Ее парень потребовал, чтобы медики поставили ей капельницу, но те отказались, объяснив, что это не входит в их компетенцию.Когда фельдшеры попытались уехать, внезапно к мужчине присоединилась толпа детей, которым от 8 до 12 лет. Они окружили медперсонал, начали хватать за руки и вести себя агрессивно. Медики оказались в ловушке.Полетели камниЧудом врачам удалось вырваться и сесть в машину. Тогда гнев толпы перекинулся на «скорую». Дети начали бросать в машину все, что попадалось под руку. В результате у автомобиля были разбиты стекла и фары.Как «Зебра-ТВ», на своей странице во ВКонтакте фельдшер выездной бригады станции скорой помощи города Владимира Василиса Коновалова подробности.СК начал проверкуИнцидент получил широкий резонанс. Следственный комитет по Владимирской области и полиция начали проверку. Личности всех шести детей установлены. В отношении их родителей составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию, а детей поставили на профилактический учет.Но, как отмечает Василиса Коновалова, общественность и сами медики надеются на более серьезные меры.«Сколько нужно ещё нападений на сотрудников СМП, чтобы власти обратили внимание на это?! Ребята, сил вам, берегите себя!»