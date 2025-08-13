Всего в университет подали более 24 тысяч заявлений.

Во Владимирской области стартовала приемная кампания в вузы. Владимирский государственный университет (ВлГУ) уже издал приказы о зачислении: на первый курс поступили 1400 человек.Всего в университет подали более 24 тысяч заявлений. В рамках целевой квоты самым популярным направлением у абитуриентов стало педагогическое, в областном правительстве.Муромский государственный педагогический институт в этом году получил 50 бюджетных мест для высшего образования и 100 — для среднего профессионального. Среди новых программ — «Математика. Физика», «Начальное образование» и другие педагогические направления.