Инцидент расследуется по статье «Хулиганство».

По председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, по факту нападения на бригаду скорой помощи в Сновицах возбуждено уголовное дело. Инцидент расследуется по статье «Хулиганство».Ранее , что группа несовершеннолетних цыган забросала машину медиков камнями, повредив служебный транспорт.Несколько дней назад бригада скорой помощи приехала на вызов в цыганский табор в селе Сновицы. По словам фельдшера, на месте их ждала подвыпившая женщина. Ее спутник потребовал, чтобы медики поставили ей капельницу, но те отказались.После отказа к мужчине присоединились дети от 8 до 12 лет, которые набросились на медиков. Когда сотрудникам удалось вырваться и сесть в машину, разъяренная толпа закидала автомобиль камнями. В результате у «скорой» оказались разбиты стёкла и фары.В Следственном комитете уточнили, что это не первый случай нападения на медиков в этом районе.