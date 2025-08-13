К зиме на 90 % подготовлено оборудование центральных тепловых пунктов, котельных и насосных станций.

Глава Владимира и технический директор — главный инженер Владимирских тепловых сетей проверили ход подготовки к предстоящему отопительному сезону.Технический директор — главный инженер Владимирских тепловых сетей Эдуард Будыкин и глава Владимира Дмитрий Наумов посетили новую котельную мкр. Веризино, которая будет обеспечивать горячей водой и отоплением строящийся район.Котельную ввели в эксплуатацию в декабре 2024 г. На сегодняшний день к ней подключены три жилых дома. Энергетики планируют поэтапное подключение тепловой нагрузки к жилому фонду и объектам коммунальной инфраструктуры по мере застройки района. Инвестиции в строительство составили 157,9 млн руб.«Здесь установлено три водогрейных котла суммарной тепловой мощностью 16,2 МВт и современная автоматизированная система управления оборудованием. Дистанционный контроль за работой объекта позволяет оперативно корректировать режимы и реагировать на нештатные ситуации. Самое главное, установленное оборудование — наше, российское», — рассказал Эдуард Будыкин.На встрече также обсудили общий ход подготовки города к зиме. На сегодня специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» провели гидравлические испытания 81 % тепловых сетей. На 233 участках трубопроводов города, общей протяжённостью 428 километров (в однотрубном исполнении), завершены все необходимые профилактические работы.Теплоэнергетики переложили 9,58 километров трубопроводов из запланированных 15,3 км. Сейчас работы также идут на улицах 1-я Пионерская, Гражданская, Лакина, Северная, Чернышевского, проспекте Строителей. Затем специалисты заменят участки на улице Рябиновая. Нарушенное благоустройство после завершения работ полностью восстановят.К зиме на 90 % подготовлено оборудование центральных тепловых пунктов, котельных и насосных станций. Также завершается модернизация четырёх котельных: трёх в п. Оргтруд и одной на ул. Семашко во Владимире.«Все работы ведутся в рамках концессионного соглашения между городом и Владимирским филиалом "Т Плюс". "Т Плюс" последовательно выполняет все свои обязательства. Все работы идут по заявленному графику», — отметил Дмитрий Наумов.Проведённый комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и горячей водой. Все мероприятия запланировано завершить до начала отопительного сезона.Реклама. ПАО «Т Плюс».