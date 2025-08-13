За медицинской помощью обратились 3 609 человек.

Во Владимирской области за последнюю неделю выросло число заболевших ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей, показатель заболеваемости увеличился на 2,4%.За медицинской помощью обратились 3 609 человек, из них 1 005 — жители Владимира. Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах, кроме детей от 0 до 2 лет.Лабораторные исследования показали, что сейчас доминируют респираторные вирусы, в основном парагрипп. Вирусы гриппа пока не выявлены.Также за неделю специалисты подтвердили 35 случаев заболевания ковидом.