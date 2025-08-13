Пара арендовала в Москве похожую машину, замаскировала ее под свою и устроила «угон».

В Александрове вынесли приговор брату и сестре за мошенничество. Они инсценировали угон автомобиля, чтобы получить страховую выплату в размере 1,9 млн рублей.По следствия, пара арендовала в Москве похожую машину, замаскировала ее под свою и устроила «угон», чтобы это зафиксировали камеры. Затем женщина обратилась в полицию с заявлением, хотя ее предупредили об ответственности за ложный донос.Мошенничество раскрылось благодаря сотрудникам страховой компании. Они заметили, что на фотографиях, сделанных при оформлении полиса, и на кадрах с камер видеонаблюдения, автомобили отличаются деталями, такими как диски и решетка радиатора.В итоге суд приговорил брата и сестру к трем годам лишения свободы каждого. Женщине отсрочили приговор до достижения ее ребенком 14 лет, а мужчине заменили срок на принудительные работы. Собственный автомобиль осуждённых так и не нашли.