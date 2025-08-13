Он сбил пожилого пешехода.

Во Владимире в суд направлено уголовное дело против жителя Радужного, которого обвиняют в смертельном ДТП. По данным прокуратуры, в мае этого года мужчина, управляя автомобилем Kia Spectra, ехал по городу со скоростью более 100 км/ч, хотя на этом участке было ограничение 40 км/ч.В результате он не успел среагировать и сбил пожилого пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался в больнице через два дня.Обвиняемый полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Собинский городской суд.