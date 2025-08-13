На карте разместят сведения о вкладе жителей региона в победу над фашистами.

К 80-летию окончания Второй мировой войны во Владимирской области появится «Карта Победы». На карте разместят сведения о вкладе жителей региона в победу над фашистами.Карт размещают в школах, учреждениях культуры, общественных местах. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в своемИдею Алексея Говырина обсудили на расширенном заседании Общественного совета партпроекта «Единой России» «Историческая Память», координатором которого в регионе является Алексей Говырин. Инициативу поддержали митрополит Никандр, вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Лызлов, руководители региональных Минобра и Минкультуры Светлана Болтунова и Ольга Дёмина, школьные учителя, муниципальные депутаты.- В Год защитника Отечества, в год 80-летия Великой Победы нам особенно важно сохранить память о роли нашего народа в этой победе. Донести до жителей Владимирской области правдивую информацию о подвиге земляков, фронтовиков и тружеников тыла. Особенно до молодежи и школьников, — подчеркнул Алексей Говырин.