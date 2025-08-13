После неоднократных предупреждений и двух выстрелов в воздух, полицейским пришлось прострелить колеса.

В Камешковском районе сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем, которым управлял 14-летний подросток. Инспекторы заметили, что водитель ВАЗ-21099 ехал неуверенно, и попытались его остановить, но тот проигнорировал их требования.Подросток начал опасные маневры, пытаясь скрыться. После неоднократных предупреждений и двух выстрелов в воздух, полицейским пришлось прострелить колеса машины. В итоге ВАЗ врезался в припаркованный автомобиль, а водитель и его пассажиры попытались убежать.Полицейские задержали всех четверых. За рулем оказался 14-летний подросток, а владельцем машины — 16-летний парень. В салоне также были двое их друзей 17 и 18 лет. Автомобиль не был зарегистрирован и находился в розыске.На родителей несовершеннолетних водителя и пассажиров составили протоколы. Владельцу машины грозит административное наказание. Информацию о случившемся также направили в школу, где учится 14-летний водитель.