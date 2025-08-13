По поручению президента России Владимира Путина правительство вдвое сократило срок рассмотрения заявлений граждан о распоряжении материнским капиталом.

По поручению президента России Владимира Путина правительство вдвое сократило срок рассмотрения заявлений граждан о распоряжении материнским капиталом. Об этом в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Отныне территориальные органы Социального фонда будут рассматривать подобные заявления не более 5 рабочих дней. Если же специалистам потребуется запросить дополнительные документы, то срок составит до 12 рабочих дней.«Несомненно, эти условия окажут значительную поддержку семьям с детьми. Люди оперативно смогут решить вопрос распоряжения материнским капиталом в интересах улучшения качества жизни семей, к тому же, будут сокращено драгоценное время на подготовку необходимых документов», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.