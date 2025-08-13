Владимирцы стали свидетелями масштабных съемок в исторической части города.

Во Владимире закончились съемки второго сезона сериала — совместного проекта онлайн-кинотеатров Wink и START. Владимирцы стали свидетелями масштабных съемок в исторической части города, Патриаршем саду, Почтовом переулке, троллейбусном парке и на загородной трассе.В продолжении криминальной драмы от режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой зрителей ждет возвращение любимых героев и появление новых, воссозданная до мелочей атмосфера 90-х и, конечно, фирменный почерк и ироничное повествование. К ролям в проекте вернулись: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилев, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман и Руслан Братов. К звездному касту присоединились: Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук. За производство всё также отвечает START при поддержке «НМГ Студии».Павел Шатохин, директор филиала ПАО во Владимирской и Ивановской областях:«Для нашего областного центра съемки фильмов и сериалов уже давно не редкость. Режиссеры с удовольствием приезжают сюда для создания как исторических драм, так и современных проектов. Больше всего фильмов снято в Суздале — порядка 60. Но в последнее время популярностью также пользуются Владимир, Гороховец, Ковров, Муром и Юрьев-Польский. Первая часть криминальной драмы "Дети перемен" получила множество восторженных отзывов. В онлайн-кинотеатре Wink сериал оценили на 8,7 балла из 10. Владимир в кадре выглядит аутентично, полностью передавая атмосферу 90-х. Сцены получились атмосферными, и создается полное ощущение, что события разворачиваются в наши дни. С нетерпением ждем выхода второй части!»Во втором сезоне Флора (Виктория Исакова) — больше не простой водитель троллейбуса, а главарь группировки, контролирующей успешный, хотя и незаконный бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан (Хетаг Хинчагов) отдаляется, сын Петр (Слава Копейкин) ненавидит мать, и только Юра (Макар Хлебников) не оставляет попыток воссоединить и помирить родных.Впрочем, это не все новые персонажи второго сезона. Зрителям предстоит познакомиться с героями едва узнаваемого в новом образе Данила Стеклова («Трасса», «Аутсорс»), Мариэтты Цигаль-Полищук («Раневская», «Метод уборщицы»), исполнившей роль родной сестры Флоры, Алины Дуловой («Родители родителей», «Бедные смеются, богатые плачут»), Глафиры Глазуновой («Престиж»), Валентины Анциферовой («Черная весна») и Игоря Черневича («Крутая перемена», «Лада Голд»).Премьера второго сезона сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и START.Реклама. ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388.