Сотрудники УФСБ России по Владимирской области пресекли деятельность жителя региона, который, по данным следствия, занимался изготовлением наркотиков в особо крупном размере. Правоохранители установили, что мужчина оборудовал в жилых и нежилых помещениях ДПК «Русский лес» в Александровском районе лабораторию по производству запрещенной смеси, содержащей мефедрон. В ходе операции силовики изъяли из незаконного оборота более 4,7 кг