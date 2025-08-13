8 августа на горе Эльбрус состоялась необычная свадебная церемония. Вопреки суровым погодным условиям, пара из Коврова, Кристина и Антон, официально зарегистрировали свои отношения на

8 августа на горе Эльбрус состоялась необычная свадебная церемония. Вопреки суровым погодным условиям, пара из Коврова, Кристина и Антон, официально зарегистрировали свои отношения на высоте 5100 метров. Об этом рассказали в Telegram-канале «Курорт Эльбрус». Впервые посетив Эльбрус в 2020 году, возлюбленные были настолько впечатлены его величием, что уже через 5 лет Антон сделал предложение Кристине