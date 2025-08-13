Было зарегистрировано 61 подобное преступление.

За прошедшую неделю жители Владимирской области потеряли свыше 24 млн рублей из-за мошенников. По данным полиции, с 4 по 10 августа было зарегистрировано 61 подобное преступление.Как сотрудники полиции, злоумышленники использовали разные схемы. Например, 41-летней жительнице Владимира позвонил человек, представившийся сотрудником «Росфинмониторинга», и убедил перевести 1,5 млн рублей на «безопасный счет». Аналогичным образом 76-летняя пенсионерка из Коврова лишилась почти миллиона рублей. А самая крупная сумма — более 4,9 млн рублей — была похищена у 28-летней жительницы областного центра.