Благодаря прокурорской проверке, проведенной по жалобам жителей, удалось устранить проблемы с вывозом мусора в Кипревском сельском поселении. Захламленная территория возле контейнерной площадки была очищена, а ответственные лица привлечены к ответственности. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области. Прокуратура Киржачского района выявила, что контейнерная площадка вблизи деревни Акулово находилась в ненадлежащем состоянии, а окружающая территория была