Вместо требуемых 1,1 метра, подрядчик использовал лишь 27 см.

Прокуратура Владимирской области сообщает о хищении бюджетных средств во время строительства тротуара в Петушках. Уголовное дело уже возбуждено. Муниципальный контракт на сумму свыше 2,2 млн рублей был заключён 1 апреля 2024 года между администрацией города и подрядчиком.Однако в ходе проверки было установлено, что фактическая толщина слоя песка под тротуаром значительно меньше, чем указано в проектной документации. Вместо требуемых 1,1 метра, подрядчик использовал лишь 27 см, что стало причиной ущерба администрации более чем полмиллион рублей.Материалы проверки направлены в следственный орган, и возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Расследование находится под контролем прокуратуры района. Напомним, ранее мы писали, что