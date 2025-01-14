Владимирцы могут покупать билеты на самолет для детей от 2 до 12 лет за половину стоимости. По поручению президента РФ фиксированную скидку в 50% ввели все российские авиакомпании для всех

Владимирцы могут покупать билеты на самолет для детей от 2 до 12 лет за половину стоимости. По поручению президента РФ фиксированную скидку в 50% ввели все российские авиакомпании для всех тарифов, кроме бизнес-класса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Кроме того, перевозчиков обяжут размещать детей на борту рядом с родителями. Новая норма вступила