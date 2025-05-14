Муром войдет в круизный железнодорожный маршрут «Вдоль Оки». Поезд поедет из Москвы в Нижний Новгород и Муром, после чего вернется обратно в столицу, рассказал Александр Авдеев в своих

Муром войдет в круизный железнодорожный маршрут «Вдоль Оки». Поезд поедет из Москвы в Нижний Новгород и Муром, после чего вернется обратно в столицу, рассказал Александр Авдеев в своих соцсетях. Первые гости посетят Муром рано утром 18 мая. Туристы узнают больше о Петре и Февронии, Илье Муромце, увидят мосты через Оку и попробуют местные калачи. Подробнее