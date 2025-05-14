О запуске нового проекта, направленного на привлечение пациентов из стран СНГ и других дружественных государств для лечения в России, объявил ВТБ.

О запуске нового проекта, направленного на привлечение пациентов из стран СНГ и других дружественных государств для лечения в России, объявил ВТБ. По замыслу, оператор проекта будет организовывать весь цикл медицинских услуг, обеспечивая полное сопровождение: от поиска врачей и клиник до решения вопросов трансфера и проживания. По оценке банка, потенциальная аудитория этого проекта составит не менее 1 млн человек ежегодно.Первые клиники-партнеры – и частные сети, и государственные учреждения (на платной основе) – подключатся к пилотному проекту уже в июне. Подать заявку на подбор медицинского учреждения в тестовом режиме можно будет через специализированный сайт созданный при поддержке Минздрава России.«Российские врачи давно признаны мировыми экспертами, и неудивительно, что число иностранцев, планирующих свое лечение у нас, растет. Медицинский туризм – важная отрасль экономики, и для её поддержки создана новая компания – ВТБ Медицина. Уверен, что новый проект станет драйвером медицинского туризма в России», – заявил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.«Мы провели количественные и качественные исследования в странах СНГ, которые показывают большой запрос на оперативную и качественную медицинскую помощь, при этом спрос у респондентов превышает возможности местной медицины по скорости или уровню услуг. 90% респондентов в странах СНГ выразили доверие к российской медицине», – сообщил генеральный директор Сергей Нечаев.Ежегодно более 1 млн граждан СНГ получают медицинскую помощь в России. При этом, по оценкам аналитической компании IQVIA, строго медицинских туристов, которые приезжают в страну только для получения медицинских услуг, – порядка 130 тысяч человек, а средний чек (без учета трудовых мигрантов) составляет около $630. По оценкам экспертов, к 2030 г. рынок медицинского туризма в России из стран СНГ при продвижении медицинских услуг может вырасти в 2 раза по числу пациентов и более чем в 3 раза в денежном выражении по ключевым направлениям, таким как нейрохирургия, офтальмология, хирургия, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, кардиология и сердечно-сосудистая хирургия.