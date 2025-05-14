В этом году участниками Весенней школы стали 100 студентов из 24 регионов России и 45 вузов.

Сегодня в Москве открылась очередная Весенняя школа банка ВТБ и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по направлению «Бизнес-информатика». В этом году участниками Весенней школы стали 100 студентов из 24 регионов России и 45 вузов.Образовательные школы проводятся ежегодно для участников Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», успешно прошедших дополнительный конкурсный отбор. Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.С 14 по 16 мая студенты смогут принять участие в кейс-чемпионате, разработать стратегию внедрения искусственного интеллекта в банковское мобильное приложение. Также участники посетят лекции и мастер-классы от преподавателей Высшей школы экономики.В ходе панельной дискуссии на тему «Вселенная возможностей: какие перспективы развития карьеры есть у молодых специалистов в 2025 году?» слушатели узнают, какие профессиональные компетенции сегодня наиболее востребованы и как начать успешную карьеру. Представители ИТ-команд ВТБ проведут ИТ-митапы на темы: «Платформа ИИ-агентов в банке» и «От суперприложения к индивидуальному банку». В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать свой бизнес-проект и защитить его перед жюри.«Принципиально важно не только выявлять талантливых специалистов, но и создавать условия для их профессионального роста. В этом году участники школы будут работать над актуальными задачами цифровой трансформации, включая интеграцию ИИ в клиентские сервисы. Такие инициативы укрепляют технологический суверенитет и формируют кадровый резерв для инновационных проектов», – рассказал заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент банка Сергей Безбогов.«Олимпиада «Я – профессионал» – это точка входа в индустрию, где знания превращаются в действие, а амбиции становятся траекториями. Весенняя школа по направлению «Бизнес-информатика» – это следующий шаг: здесь участники тренируются мыслить на опережение, моделируют бизнес-процессы и ищут новые решения в условиях, близких к реальным рабочим ситуациям. Конкурс в шесть человек на место – показатель не просто популярности, а уровня доверия студентов к формату, где каждый кейс –симулятор будущей карьеры», – подчеркивает руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.Справка:Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это масштабная площадка для проверки своих знаний и уникальная возможность для студентов российских вузов получить карьерное сопровождение. Олимпиада направлена на проверку теоретических знаний, закрепление прикладных навыков и охватывает более 70 предметных областей: от журналистики до искусственного интеллекта.