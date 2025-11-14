Мужчина хранил в гараже более 3 тысяч пачек сигарет популярных марок.

В Муроме Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, который обвиняется в хранении и сбыте немаркированной табачной продукции на сумму более 450 тысяч рублей. Об этомПо данным ведомства, мужчина хранил в гараже более 3 тысяч пачек сигарет популярных марок, приобретенных через Telegram-каналы. Контрафактный товар он продавал знакомым, а часть потреблял сам. Для конспирации злоумышленник оформлял заказы на имя ничего не подозревающей родственницы.Преступная деятельность была пресечена 15 сентября, а дело направлено в Муромский городской суд. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы со штрафом.