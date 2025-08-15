Клуб «Стратегия» организован в 2025 году Кадровым центром «Работа России» Владимирской области.

Клуб «Стратегия» организован в 2025 году Кадровым центром «Работа России» Владимирской области с целью разработки новых подходов в решении задач ведущих предприятий региона, обмена опытом и ресурсами, а также стратегического партнерства. Сейчас клуб насчитывает более 50 участников.Первое выездное заседание состоялось на заводе «Суздальский пивовар». Оно было посвящено теме влияния операционной эффективности на достижение стратегических показателей, участники говорили о том, как используя минимальное количество ресурсов максимально достичь выполнение задач предприятий.Представители клуба ознакомились с концепцией современного бизнеса на примере компании «Суздальский пивовар», изучили технологии производства, систему контроля качества продукции и автоматизированные линии производства.Владелец и генеральный директор компании «Суздальский пивовар» Даниил Бриман поделился историей непростого развития производства и рассказал о своём управленческом опыте. Он выделил три ключевых конкурентных преимущества: оперативное совершенство, высокий уровень сервиса и качество продукции.Директор Кадрового центра «Работа России» Владимирской области Наталья Пеньковская рассказала, что клуб «Стратегия» функционирует в рамках национального проекта «Кадры». Его цель — способствовать развитию предприятий региона путём подготовки компетентных специалистов, поддержки принятия управленческих решений на тактическом и оперативном уровнях, обмена успешными практиками и установления долгосрочных партнёрств.— Наша инициатива объединила топ-менеджеров региона. На базе кадровых центров «Работа России» создано профессиональное сообщество — клуб «Стратегия». Мы активно взаимодействуем с работодателями с целью снижения напряженности на рынке труда. Именно поэтому появился клуб «Стратегия». Мы прорабатываем актуальные практические кейсы, чтобы каждый мог обменяться опытом, поделиться своей историей, получить новые инструменты в работе, — резюмировала Наталья Пеньковская.— Это еще и стратегическое партнерство кадровых центров «Работа России» и сферы образования. Фокус нашего внимания — профориентация и маршрутизация молодежи, содействие выстраиванию их профессиональных траекторий. Мы работаем над тем, чтобы молодежь оставалась в нашем регионе, показываем им предприятия, проводим практики и стажировки, — добавила Наталья Васильевна.Кадровый центр «Работа России» помогает работодателям не только в подборе и повышении квалификации персонала, но и в оформлении мер государственной поддержки: субсидий на оплату труда, возмещения затрат на обучение, обустройство и адаптацию рабочих мест, компенсации страховых взносов, а также единовременных грантов и налоговых преференций при приёме на работу инвалидов, граждан из других регионов, участников СВО и членов их семей. Эти меры часто включают также оплату наставничества и сопровождение для успешной интеграции сотрудников.Елена Панина, доцент кафедры коммерции и гостеприимства ВлГУ, отметила плюсы сотрудничества образовательных учреждений, ведущих предприятий Владимирской области и Кадрового центра «Работа России», она видит в клубе «Стратегия» площадку, где рождаются более продуктивные стратегические идеи, способные ускорить развитие региона: «Возможность посещать ведущие предприятия Владимирской области — это ценный опыт. Я вижу, как развивается регион, производства, могу обсудить с коллегами насущные проблемы. Благодаря клубу "Стратегия" есть возможность выйти на работодателя, предложить различные форматы взаимодействия, в том числе организовать практику студентов ВлГУ на предприятиях региона».Следующая встреча клуба «Стратегия» запланирована в Гусь-Хрустальном районе. Желающие руководители предприятий могут стать членами клуба через ближайший филиал Кадрового центра «Работа России».