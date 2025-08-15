Всего в программу развития въездного туризма «Открой твою Россию» попали 25 регионов России из 65-ти подавших заявки. Субъектам, успешно прошедшим отбор, предстоит пройти обучение и создать

Всего в программу развития въездного туризма «Открой твою Россию» попали 25 регионов России из 65-ти подавших заявки. Субъектам, успешно прошедшим отбор, предстоит пройти обучение и создать собственные туристические продукты. Об этом сообщили в облправительстве. По итогам программы 10 регионов-финалистов получат комплексную поддержку, включая участие в международных выставках, проекте «Знаток России» и медиапрограмме «Невероятные приключения иностранцев