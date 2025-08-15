Дмитрий Наумов посетил с рабочим визитом Владимирский хлебокомбинат. Любое знакомство с предприятием начинается с экскурсии. Глава города познакомился со снековой продукцией. Своими

Дмитрий Наумов посетил с рабочим визитом Владимирский хлебокомбинат. Любое знакомство с предприятием начинается с экскурсии. Глава города познакомился со снековой продукцией. Своими глазами увидел технологический процесс производства баранок и сушек. Дмитрий Наумов, глава г. Владимира Наша задача сейчас сделать все для того, чтобы, прежде всего, показать людям какую значимость и роль имеет наше предприятие. И,