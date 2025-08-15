Во Владимире прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в жестоком обращении с животным и нападении на сотрудника полиции. Об этом

Во Владимире прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в жестоком обращении с животным и нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщили в прокуратуре области. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил своего кота породы мейн-кун с балкона пятого этажа. Животное получило смертельные травмы и было