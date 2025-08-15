«Ростелеком» подключил к Сети четыре производственные площадки сельскохозяйственного предприятиООО «Племзавод «Нива» в селе Добрынское Суздальского района Владимирской области.

«Ростелеком» подключил к Сети четыре производственные площадки сельскохозяйственного предприятия ООО «Племзавод «Нива» в селе Добрынское Суздальского района Владимирской области. Специалисты компании проложили более пяти километров волоконно-оптических линий связи, установили необходимое оборудование. Аграриям стал доступен интернет со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с, что позволяет внедрять любые цифровые услуги и сервисы.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«В последние годы мы особенно активно строим оптику в малых населенных пунктах области. Гарантированный доступ в Сеть открывает широкие возможности не только для жителей деревень, поселков и сёл, но и для бизнеса, в частности, представителей аграрного сектора. Как правило, сельхозпредприятия одновременно с интернетом подключают сервис "Видеонаблюдение". Его уже выбрали более 30 фермерских хозяйств и холдингов. Камеры обеспечивают дистанционный контроль за работой производственных линий, а с помощью различных интеллектуальных модулей помогают следить за состоянием животных».Артем Федонюк, специалист ООО «Племзавод «Нива»:«Ферма — это большой живой организм. И любые отклонения в его работе требуют четкого понимания ситуации и оперативного принятия мер. А для этого нужны автоматизация и цифровизация рутинных технологических процессов, что невозможно без интернета. Поэтому и обратились в "Ростелеком". Устойчивый сигнал и высокие скорости позволили установить автоматические системы отопления и водоснабжения в наших коровниках, внедрить сервисы цифрового мониторинга содержания животных: учета молока, передвижения скота. Кроме того, гарантированный доступ в Сеть обеспечил нам возможность передачи данных в систему "Меркурий". Все эти меры положительно сказываются на продуктивности коров и, соответственно, повышают доходность предприятия. В планах — дальнейший переход на цифровые рельсы и подключение видеонаблюдения».«Ростелеком» предоставляет специальные условия на подключение услуг для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.Подробнее о сервисах провайдера можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 30 00, на или в офисах продаж компании.ООО «Племзавод «Нива» работает с 2009 года, специализируясь на разведении молочного крупного рогатого скота и производстве сырого молока. Генеральный директор — Якимов Олег Викторович — возглавляет организацию с момента основания. Предприятие занимает лидирующие позиции по производству молока во Владимирской области и ежегодно участвует в престижных выставках, таких как «Владимирские зори» и «Золотая осень», неизменно занимая призовые места.ФГИС «Меркурий» — федеральная государственная информационная система в области ветеринарии, которая помогает Россельхознадзору контролировать движение подконтрольной продукции между предприятиями.