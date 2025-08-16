Утверждённая мэром рыночная стоимость квадрата составила 95 066 рублей.

Показатель рыночной стоимости квардатного метра жилья во Владимира на III квартал 2025 года, утверждённый постановлением городской администрации, составил 95 066 рублей.Об этом сообщается в документе за подписью градоначальника Дмитрия Наумова на официальном сайте мэрии.Этот иддикатор необходим для расчёта при работе муниципалитета над социальными жилищными программами и покупки жилья за счёт казны.Во II квартале 2025 года в городе работали исходя из стоимости квадратного метра 88 624 рубля.Как сообщалось ранее, Для Владимирской области это именно 95 066 рублей, что заметно ниже среднероссийских индикаторов.