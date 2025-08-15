Почти неделя без воды. Жители Суздальского района вновь столкнулись с перебоями жизненно важного ресурса. Большинство частных домов здесь подключены к центральному водоснабжению —

Почти неделя без воды. Жители Суздальского района вновь столкнулись с перебоями жизненно важного ресурса. Большинство частных домов здесь подключены к центральному водоснабжению — скважине, от которой идет трубопровод. И вот теперь жителям приходится довольствоваться лишь одним колодцем. Надежда Архипова, корреспондент 6 канала Единственный источник водоснабжения в селе Новокаменское находится в паре сотен метров от жилых