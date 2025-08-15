Правда о Запорожцах. (Обидно для Запорожцев и их владельцев).
1. ЗАПОРОЖЕЦ ДОСТАТОЧНО ПРОСТОРНАЯ МАШИНА.
Снимаете переднее сидение, садитесь на заднее и рулите.
2. У ЗАПОРОЖЦА МАЛЫЙ РАСХОД БЕНЗИНА.
Ездить на нем вы будете только в крайнем случае. Хотя, как сказать, 15 минут позора и вы на работе.
3. ЗАПОРОЖЕЦ - ВЕЧНО СЕМЕЙНАЯ МАШИНА.
Вечно - потому, что никому продать не сможете, а семейная - потому, что кроме жены в нее ни одна б@#$дь не сядет.
4. ЗАПОРОЖЕЦ ТРЕБУЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Вы замучаетесь финансировать ремонт всех 600-х мерседесов, встретившихся вам на пути.
5. ЗАПОРОЖЕЦ ДОСТАТОЧНО НАДЕЖНАЯ МАШИНА ПО КРЕШ-ТЕСТАМ.
При лобовом ударе о 600-й мерседес вам не придется `глотать` двигатель.
6. И НАКОНЕЦ, ЕСЛИ ВАША МАШИНА ОТСЛУЖИЛА С
еще анекдот!