Администрация Владимира объявила конкурс на выбор проектировщика, который займется подготовкой документации по комплексному обновлению территории Соловьиного пруда. На подготовку проекта из бюджета предусмотрено чуть более 4 млн рублей. Соловьиный пруд вошел в число победителей Всероссийского голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», заняв второе место. В техническом задании указано, что проект должен включать