В Судогде завершили расследование уголовного дела против местного жителя. Его обвиняют сразу по двум статьям: в убийстве и фиктивной регистрации иностранных граждан.Как прокуратура, мужчина прописал в своем заброшенном доме в поселке Муромцево пятерых граждан Грузии. Дом был непригоден для жизни, и мигранты покинули его сразу после регистрации. Все они уже сняты с учета.Кроме того, 22 марта между обвиняемым и его коллегой произошла ссора. Во время конфликта мужчина ударил знакомого кухонным ножом в грудь, и тот скончался на месте.Теперь его дело будет рассматривать Судогодский районный суд.