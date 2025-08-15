Специалисты провайдера заменили или установили новые светильники в 52 населенных пунктах области.

«Ростелеком» реализовал энергосервисный проект по модернизации освещения региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Владимирской области. Специалисты провайдера заменили или установили новые светильники в 52 населенных пунктах области. В общей сложности теперь на автотрассах здесь функционируют почти две тысячи светодиодных приборов, а также 63 шкафа управления наружным освещением (ШУНО). Вся эта инфраструктура находится под интеллектуальным управлением.Представители заказчика — ГБУ ВО «Управление автомобильных дорог Владимирской области» — могут в онлайн-режиме контролировать настройки интенсивности света в зависимости от плотности транспортного потока и времени суток, выявлять аварийные ситуации, оценивать техническое состояние оборудования.Ксения Прус, заместитель директора — директор по прикладным проектам филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Энергосервисный контракт подразумевает затраты исключительно со стороны исполнителя. "Ростелеком" производит демонтаж старых ламп, закупку и установку новых светильников за свой счет. А заказчик рассчитывается с нами постепенно — из сэкономленных в результате модернизации средств. Кроме того, на весь срок действия соглашения, составляющий шесть лет, компания берет на себя техническое обслуживание системы. Как показывает опыт других регионов, муниципалитеты, модернизировавшие систему освещения с помощью нашего решения, потребляют на 70 % меньше электрической энергии».Кирилл Исаев, заместитель начальника по строительству ГБУ ВО «Управление автомобильных дорог Владимирской области»:«Уверены, модернизация системы освещения существенно повысит уровень безопасности автомобильного движения и значительно сократит расходы на энергоснабжение и эксплуатацию дорожной инфраструктуры. В свою очередь, дистанционный мониторинг ее работы позволит удаленно получать актуальные показания приборов учета электроэнергии без регулярных выездов специалистов на объекты».«Ростелеком» располагает цифровыми решениями для модернизации систем электро- и теплоснабжения, которые могут быть применимы как на отдельном предприятии, так и в масштабах всего региона. Узнать подробнее об услугах провайдера для государственных и корпоративных клиентов можно по телефону 8 800 200 30 00 и на .Реклама. ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388.