Места под машины на Спасской снова станут платными. Специальное оборудование на упомянутой центральной улице установили в конце 2024 года, а 26 декабря провели наладочные работы и внесли

Места под машины на Спасской снова станут платными. Специальное оборудование на упомянутой центральной улице установили в конце 2024 года, а 26 декабря провели наладочные работы и внесли корректировки в работу терминала. Однако пока парковочное пространство работает в тестовом и все еще бесплатном режиме. Когда за оставление машин здесь начнут взимать почасовую плату, пока неизвестно. Юлия