Во Владимире с 18 июня по 18 июля проезд на участке дороги, соединяющей улицы Мира и Пушкарскую, будет закрыт для автомобилей. Об этом сообщила городская администрация. Ограничения связаны с

Во Владимире с 18 июня по 18 июля проезд на участке дороги, соединяющей улицы Мира и Пушкарскую, будет закрыт для автомобилей. Об этом сообщила городская администрация. Ограничения связаны с прокладкой коммуникаций – ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Это делается в рамках строительства новой транспортной магистрали, которая соединит Лыбедскую магистраль с Пушкарской улицей. Водителей просят принять изменения