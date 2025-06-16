Во Владимирской области участились ДТП с дикими животными.

Во Владимирской области участились ДТП с дикими животными. Всего за несколько дней зафиксировано несколько столкновений автомобилей с лосями.Один из инцидентов произошел с водителем ВАЗ 1982 года рождения, который не успел среагировать на внезапно выбежавшего на дорогу слева лося. В результате аварии водитель получил травмы и был направлен на лечение домой.В связи с этим, водителей призывают быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток.